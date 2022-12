Ator de Mar do Sertão enfrentou duas doenças graves e teve risco de amputar perna

Welder Rodrigues, ator de Mar do Sertão, descobriu tumor na perna e teve um derrame antes de iniciar carreira na TV

Welder Rodrigues (52) brilha na tela da TV como o prefeito mesquinho Saba Bodó, da novela Mar do Sertão, trama das 18h da Globo. No entanto, o que muitos não sabem é que o artista enfrentou duas doenças graves ao longo da vida, e correu risco de precisar amputar uma de suas pernas.

Em entrevista para Heloisa Tolipan, ele afirmou que há anos descobriu um grave tumor no fêmur, o osso mais comprido e resistente do corpo, que fica entre o quadril e o joelho. "Não era um câncer, mas um tumor bem sério –tumor de células gigantes (TCG). O primeiro médico queria amputar a minha perna, tirar a parte de baixo do joelho", lembrou.

"Aí eu fui no Sarah Kubitschek [um hospital em São Paulo] e eu uso uma prótese óssea e é ótimo. Assinei um monte de papel, que era um experimento meio novo e estou ótimo há 22 anos com a prótese. Eu já levava a vida de forma leve. Depois disso, mil vezes mais. É um dia de cada vez realmente", completou o artista.

No entanto, essa não foi a primeira doença que o artista enfrentou. Antes de descobrir o tumor, Rodrigues sofreu um derrame. O fato ocorreu anos antes de o artista ser entrevistado pela primeira por Jô Soares (1938-2022) com seu grupo de humor intitulado Melhores do Mundo.

Foto: João Cotta/Globo

"O derrame foi em 1996, fiquei com pequena sequela. Tenho micro movimentos do lado esquerdo da face, que aí fiz acupuntura. O meu osteopata diz que é errado falar, mas é o jeito que eu imagino. Eu tenho uma cicatriz muscular nas costas, falo cicatriz, que é tipo um ligamento que ficou duro depois do derrame, que eu trato com acupuntura", explicou ele.

"Na face, eu me dediquei mais, porque é importante para o ator, aí faço ainda sessões de acupuntura. Mas são coisas que percebo no espelho, é mais você com você mesmo", completou o artista, que ainda acrescentou estar aproveitando a experiência na novela, já que nunca teve a pretensão de atuar em uma.