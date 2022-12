Mar do Sertão: resumo da novela de 19 a 24 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, o Coronel ameaça Candoca, e Ismênia teme pela vida da médica

Capítulo 103 - Segunda-feira, 19 de dezembro

Pajeú intimida Irma e a obrigada a deixar a cidade. Xaviera não consegue encontrar o documento de Rivaldo. O Coronel estranha a presença de Tertulinho em sua casa. Deodora seduz Pajeú. José se lembra de seu acidente e fica furioso. Candoca sonha com José e acorda chorando. Deodora volta para casa, e Xaviera e Timbó se escondem. Deodora liga para Tertulinho, e o Coronel atende. José descobre que Irma foi embora e se desespera. Ismênia implora que Tertulinho traga Deodora de volta para casa. Pajeú vai atrás de Deodora. Candoca vê José sair apressado e fica apreensiva. José pergunta para Tertulinho por Irma.

Capítulo 104 - Terça-feira, 20 de dezembro

José e Tertulinho discutem. O Coronel coloca as terras do Catende no nome de José, e Tertulinho se enfurece. Xaviera chega antes de Pajeú ir embora e se surpreende ao ver Deodora em trajes íntimos. Tertulinho reclama dos gastos feitos pelo Coronel. Joel ajuda José a limpar o terreno da terra do Catende. O Coronel procura Vespertino, e Candoca o impede de agredir o agiota. Joca engana Timbó para ver o pai trabalhar. Deodora leva o marido para a casa de Tertulinho. Escolástica aceita a proposta de Nivalda e Sabá. Deodora repreende o Coronel por não cuidar de sua saúde. Xaviera encontra o documento de Rivaldo.

Capítulo 105 - Quarta-feira, 21 de dezembro

Xaviera e Firmino se preocupam com a conclusão a que chegam depois de encontrar o documento na casa de Tertulinho. Vespertino afirma a Mirinho que cobrará do Coronel a vergonha que passou. Tertulinho descobre que o documento de Rivaldo sumiu, e Deodora culpa Xaviera. Lorena recebe flores de um admirador secreto. Xaviera conta para Tertulinho que Pajeú estava em sua casa com Deodora. Candoca e José brigam. Quintilha aconselha Márcio Castro a comprar um teste de gravidez para Cira. Tertulinho flagra Deodora e Pajeú juntos. Timbó perde a medalhinha que era de seu pai e que iria dar para José. Manduca chega para ajudar a construir a nova casa, surpreendendo José.

Capítulo 106 - Quinta-feira, 22 de dezembro

José se emociona com a atitude de Manduca. Tertulinho agride Pajeú. Anita rouba um teste de gravidez usado e entrega para Cira. Lorena estranha quando a pastora Dagmar faz um comentário sobre o passado de Canta Pedra. Maruan e Labibe se beijam. Firmino disfarça ao ver Padre Zezo repreender Vancleipor mandar flores para Lorena. Deodora manipula Pajeú, que procura Candoca. Dagmar chora ao ouvir o relato de Padre Zezo sobre a vida de Lorena. Candoca escreve um artigo no jornal acusando todos os poderosos da região. Deodora se enfurece ao ler a manchete da Gazeta de Canta Pedra.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 23 de dezembro

O Coronel ameaça Candoca, e Ismênia teme pela vida da médica. Sabá desmaia ao ouvir o artigo de Candoca. Laura se preocupa com o alcance da Gazeta de Canta Pedra. Sávio posta a Gazeta de Canta Pedra na internet. José pergunta por que Candoca envolveu a JM/Chaddad em seu artigo. Os poderosos da cidade reclamam com Jessilaine do artigo de Candoca e acabam presos por desacato. Candoca conta para José sobre a conversa que teve com Pajeú. Pajeú desiste de atentar contra Xaviera depois que Firmino avisa que ele pode ser preso e perder a guarda do filho. Vespertino se oferece para patrocinar o jornal. O povo da cidade ovaciona Candoca. Timbó convence Joel a procurar sua medalhinha perdida na sepultura de seu pai. Jessilaine é afastada da prefeitura.

Capítulo 108 - Sábado, 24 de dezembro

Floro Borromeu toma posse como prefeito interino de Canta Pedra. Maruan critica Laura por suas ações. Floro liberta os poderosos da cadeia e nomeia o Sargento Venâncio como delegado interino. Vespertino tenta negociar um cargo na secretaria municipal com Floro Borromeu. Tertulinho tenta convencer Deodora a voltar para a fazenda Palmeiral. Jessilaine avisa a Sabá que se candidatará pela oposição. Candoca recebe uma intimação com o pedido de Tertulinho pela guarda de Manduca. Tertulinho reclama dos argumentos de Márcio Castro para ganhar a guarda do filho. Sabá se reconcilia com Jessilaine e afirma que irá recuperar seu cargo como prefeita. Xaviera é sequestrada por Pajeú. Candoca é demitida do posto de saúde.