Assim como Larissa Manoela, Bruna Marquezine já teve desavença com a mãe

Não é só Larissa Manoela, atriz Bruna Marquezine também enfrentou conflitos com a mãe por conta do gerenciamento da carreira

A atriz Larissa Manoela não é a única que já teve problemas familiares por conta do gerenciamento da carreira. Bruna Marquezine, que começou a atuar com apenas 5 anos, resolveu romper as relações profissionais com a mãe quando completou 18 anos.

Neide, mãe da artista, também tinha controle sobre os rumos da carreira da herdeira quando era menor de idade. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no ano passado. "Ela era uma segunda empresária. Eu tinha um representante, mas era ela quem fazia a ponte. Então até os 18, 19 anos ela que tocava tudo comigo", contou.

"A gente brigava, a gente se ofendia, a gente se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: eu não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro", acrescentou.

Marquezine afirmou que elas tinham visões diferentes: "Ela só conseguia enxergar a segurança. As decisões [dela] eram sempre baseadas na segurança financeira. Então era sempre: isso vai garantir que, com tantos anos, ela não precise mais trabalhar. Isso vai garantir que agora ela tenha condição de fazer isso ou isso que ela quer fazer. E poderia ser a minha escolha, também, focar só na segurança financeira. Mas não é".

Bruna Marquezine decidiu separar o profissional do pessoal para preservar a relação com a mãe."Para mim sempre foi muito difícil porque eu sabia o quanto era difícil pra ela. Machucava ela. E aí machucava o nosso relacionamento", recordou a atriz. "Era muito difícil, a gente começou a brigar muito quando eu fiz 18 anos e falei: eu não quero mais".

