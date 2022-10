Ricardo Macchi: saiba por onde anda o ator que fez cigano Igor em 'Explode Coração'

Assim como Jade Picon, o ator Ricardo Macchi, que interpretou o cigano Igor, foi bastante criticado por sua atuação na época da novela 'Explode Coração'

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 16h53 - Atualizado às 17h45

Desde que a novela Travessia estreou na TV Globo, Jade Picon (21) vem recebendo muitas críticas, principalmente por causa do sotaque carioca de sua personagem.

Além das mensagens negativas dos internautas, ela também recebeu uma alfinetada da atriz e comediante Dadá Coelho, que comparou a atuação da ex-BBB com outro artista que não fez sucesso com o público no início da carreira, o ator Ricardo Macchi (52), o Cigano Igor de Explode Coração (1995). "Escola de arte dramática cigano Igor [risos]", escreveu ela.

Mas afinal, por onde anda o eterno cigano Igor?

O ator Ricardo Macchi estreou na televisão como protagonista da novela Explode Coração, em que dava vida ao cigano Igor. Depois, atuou em Por Amor, Malhação de 1998, e fez participação em um episódio do programa Sai de Baixo, em 2000. Já em 2002, ele participou do reality Casa dos Artistas, do SBT.

Anos depois, Macchi foi para a record e atuou em Metamorphoses (2004), Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes (2008). Em 2012 ele voltou para à Globo e participou da Turma do Didi. Nos anos seguintes até 2018, o ator fez algumas participações em diversos humorísticos da emissora.

Nesse período, Ricardo também investiu em projetos autorais como documentários sobre o meio ambiente e a história das favelas do Rio de Janeiro. Além disso, seguiu a carreira de ator fazendo teatro. Atualmente, ele se dedica à militância política e usa as redes sociais para declarar seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!