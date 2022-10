Arthur Aguiar rebate rumores sobre novela na Globo: ''Deviam escrever livro''

Ator Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, se irrita com boatos de que teria sido descartado de novela da Globo

O ator Arthur Aguiar (33) usou as redes sociais para responder especulações de que foi descartado pela Globo para atuar em nova novela.

Na segunda-feira, 24, o campeão do BBB 22 fez questão de esclarecer alguns rumores que surgiram sobre ele. O ex-brother se manifestou sobre, supostamente, não ter conseguido papel na próxima novela das sete da TV Globo, Fuzuê, que estreia na emissora em julho do próximo ano.

O artista respondeu à notícia em post do perfil Choquei no Instagram, que dizia: "Globo descarta Arthur Aguiar para viver protagonista de 'Fuzuê', futura novela das sete."

Além de ter negado a informação, Arthur alfinetou os internautas.“Acho interessante que vocês não desistem né? Toda semana uma invenção nova!!! Deviam escrever novela, livro, algo do tipo… Pelo menos seria mais produtivo”, disparou o ator.

“Enfim, podem continuar batendo que eu dou conta”, finalizou o ator.

De acordo com uma matéria do site Notícias da TV, Arthur teria se tornado carta fora do baralho na Globo. A reportagem diz que o diretor artístico Leonardo Nogueira queria Aguiar no papel, mas a direção da Globo entende que ele gera engajamento de forma negativa.

Confira a resposta de Arthur Aguiar:

