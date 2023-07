Armação? Manoel Soares se pronuncia sobre foto de Patrícia Poeta na praia: "Só isso"

Manoel Soares se pronuncia sobre fotos que geraram muita polêmica no passado; veja

O apresentador Manoel Soares foi questionado sobre um momento polêmico protagonizado pela colega Patrícia Poeta. É que durante uma suposta crise nos bastidores do programa Encontro, ela foi clicada abalada.

Nas fotos, flagradas após o entardecer em uma praia no Rio de Janeiro, ela surgiu visivelmente desolada. Agora, já demitido pela Globo, o apresentador foi questionado sobre o que aconteceu naquele momento.

“Mas eu não tenho que tenho que ter reação sobre esse episódio. Eu acho que as pessoas veem uma foto e tiram um monte de conclusões. Pra mim, é uma pessoa passeando na praia. É só isso! Então, eu voltou a dizer: Especulação não é notícia“, disse ele ao Splash, do UOL.

Manoel Soares ainda criticou a postura da imprensa com relação ao caso. ‘É possível que’… Daí as pessoas colocam as suas sentenças nas manchetes. Eu entendo, pois existe a indústria clique. Sei que isso é preciso, porque na hora de vender uma notícia, a pessoa precisa apresentar para o patrocinador, provando que possui um público fiel e tudo mais”.

Manoel Soares deixou a Globo após um acordo no final de junho. Na época, ele publicou um desabafo nas redes sociais no qual explicou aos fãs o que havia acontecido. Segundo ele, a decisão foi amigável e sem qualquer polêmica.

Manoel Soares em paz com o passado

O apresentador Manoel Soares participou do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, nesta segunda-feira, 17, e falou sobre a nova fase de sua vida após ter sido demitido da Globo há cerca de 15 dias. Durante a entrevista, ele foi questionado se voltaria a trabalhar com a apresentadora Patricia Poeta, que foi colega dele na época do Encontro, e respondeu que não descarta essa possibilidade.

"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo. Hoje, eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo", disse ele, que vai lançar o seu próprio projeto de comunicação com a plataforma Bombou, na qual pretende reunir os conteúdos mais interessantes para o público.