Aracy Balabanian é a quinta integrante do 'Sai de Baixo' a morrer; veja a lista

Aracy Balabanian é a quinta integrante a partir; lista tem atores que morreram precocemente

A morte da atriz Aracy Balabanian aos 83 anos deixou órfãos os fãs do programa Sai de Baixo, um dos humorísticos mais lembrados dos anos 90. Idealizado por Daniel Filho e Luis Gustavo, o programa permanece até hoje no coração dos telespectadores.

A atriz é a quinta integrante do elenco a morrer. Ela lutava contra um câncer de pulmão de forma discreta e longe dos holofotes. Relembre abaixo quem são os artistas do seriado que já faleceram.

LUIZ CARLOS TOURINHO

O ator que viveu o Athaíde enfrentou uma série de problemas de saúde ainda nos anos 2000. Em 2005, ele sofreu uma hemorragia cerebral causada após o rompimento de um aneurisma e ficou hospitalizado por 10 dias. O ator morreu em 2008 após o mesmo problema de saúde voltar a aparecer com mais gravidade.

MÁRCIA CABRITA

A atriz que viveu Neide Aparecida no seriado também morreu de forma precoce aos 53 anos em 2017. Uma das humoristas mais amadas de sua geração, ela não resistiu após lutar por vários anos contra um câncer de ovário que havia sido diagnosticado em 2010.

LUIS GUSTAVO

Um dos idealizadores do seriado, o grande ator faleceu em 2021 após lutar contra um câncer de intestino. Na época, a partida do eterno Seu Vavá rendeu muitas homenagens dos colegas. Ele tinha 87 anos quando não resistiu às complicações.

CLAUDIA JIMENEZ

A atriz morreu em agosto de 2022 após ficar internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio. Ela havia passado por um processo de tratamento contra um câncer no tórax e já havia feito pelo menos três cirurgias no coração. A atriz descobriu um tumor maligno no mediastino em 1986 e teve que fazer sessões de radioterapia. Entretanto, o tratamento pode ter lhe causado um problema no coração, o que a fez passar por três cirurgias, uma em 1999, outra em 2012 e uma terceira em 2014.

Aracy Balabanian morreu aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância.

A estreia dela na Globo foi em 1972 na novela Meu Primeiro Amor. Ela estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo.