Aposta da TV Globo, Mel Maia volta para novelas em 2023; saiba tudo

De volta para a TV Globo, Mel Maia viverá influencer arrogante na novela Vai na Fé

Um dos nomes mais populares da nova geração de atrizes, Mel Maia (18) estará de volta às telenovelas neste ano de 2023. A artista faz parte do elenco da novela Vai na Fé, nova produção do horário das 19h da TV Globo. O folhetim tem estreia marcada para o próximo dia 16 de janeiro .

Na trama, Mel viverá a poderosa influenciadora digital Guilhermina, ou simplesmente Guiga, uma jovem arrogante, esperta, fútil e fashionista. Em suas primeiras imagens, a moça já aparece tendo um certo embate com Jenifer (Bella Campos).

Cheia de poder e influência, Guiga não medirá esforços para ficar cada vez mais famosa, chegando a fazer publiposts disfarçados e recomendar produtos de procedência duvidosa. Ela também sofrerá com as polêmicas de seu pai corrupto, que será preso após cometer um crime financeiro.

O retorno de Mel Maia para as novelas é algo aguardado por muitos fãs da atriz, que fez seu último trabalho na emissora em 2019, em A Dona do Pedaço. Em 2022, inclusive, ela chegou a ser ser alvo de uma confusão nas redes sociais por não ter sido escalada para viver Chiara, personagem de Jade Picon (21) em Travessia.

"Minha personagem se chama Guiga e é uma blogueira. Ela é meia chatinha e fútil. Tem um pai que é corrupto", revelou a atriz em participação recente no Caldeirão. "Vai acontecer muita coisa, mas tem uma reviravolta e ela meio que aprende uma lição", finalizou ela, que no último final de semana trocou alianças de compromisso com o namorado, MC Daniel.

Vai na Fé tem direção artística de Paulo Silvestrini e autoria de Rosane Svartman, mesma responsável por sucessos novelas como Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019). A trama também contará em seu elenco nomes como Sheron Menezzes, Carolina Dieckmann, Renata Sorrah, Elisa Lucinda e José Loreto.