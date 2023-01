Mel Maia ganha aliança de luxo do namorado, MC Daniel: ''To com um apartamento no dedo''

Aos 18 anos, atriz Mel Maia se declara para MC Daniel após oficializarem namoro com aliança de compromisso avaliada em R$ 33,4 mil

A atriz Mel Maia (28) foi surpreendida pelo namorado, MC Daniel (24) nesta primeira segunda-feira, 02, de 2023!

Os dois, que estão juntos desde outubro de 2022, oficializaram o namoro com um par de alianças de luxo durante viagem para Búzios, no Rio de Janeiro.

"Tô com um apartamento no dedo, no dia que eu quiser quitar meu apartamento só vender esse anel", brincou Mel em vídeo nos stories de Daniel se referindo ao valor do anel da marca americana Tiffany & Co, de ouro branco 18k com pedras de diamante. Cada anel custa R$ 33.450,00.

Em seu feed no Instagram, Mel Maia se declarou ao compartilhar uma sequência de registros ao lado do amado, conhecido como "O Falcão do Funk", e exibindo os anéis.

"Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada, prometi que não ia mais entregar meu coração na mão de ninguém, mas você ta cuidando dele melhor que eu! obrigada por ser essa pessoa INCRÍVEL, achei que pessoas assim como você só existissem em filmes kkkk séloco tiw, te amo", disse Mel.

Confira o anel que Mel Maia ganhou do namorado, MC Daniel:

Mel Maia faz pose provocante e ganha declaração do namorado

Recentemente, Mel Maia não passou despercebida pelos seguidores nas redes sociais. A atriz compartilhou uma sessão de fotos para mostrar o look que usou durante o ano novo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

Para as imagens, Mel apostou em uma mini saia e um top de paetê prateado. Na legenda, ela agradeceu pelas conquistas do último ano. "Obrigada pelos ensinamentos, 2022. Vem com tudo 2023, sou viciada em aprender a ser uma pessoa melhor!", publicou. Um seguidor em especial se derreteu pela publicação, o namorado MC Daniel, que deixou um recado para ela nos comentários: "Te amo, sou seu fã".

