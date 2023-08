Após ser demitido da Gazeta, Leão Lobo assina com outra emissora de TV

Leão Lobo anuncia mudança em sua carreira ao ser contratado por nova emissora poucos meses após demissão

O apresentador Leão Lobo já foi contratado por outra emissora após ter sido demitido da TV Gazeta. Nesta quinta-feira, 17, ele anunciou que foi contratado pela RedeTV! Para participar do programa Vou Te Contar, de Claudete Troiano, em rede nacional.

A novidade foi revelada por ele no Instagram ao posar na frente do letreiro da emissora.

"Depois de alguns dias de segredo, posso contar pra vocês que agora eu faço parte do time da REDETV! A partir de segunda, 21, participarei diariamente do Vou Te Contar, programa da minha querida amiga Claudete Troiano e dirigido pelo outro querido Gabriel Lima, a partir das 10h25, para todo o Brasil!!! Estou muito feliz e honrado em poder fazer parte e conto com vocês todas as manhãs!!! Beijos, beijos, beijos… Dignidade Já!!!", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leão Lobo (@leaolobotv)

Como foi a saída de Leão Lobo da Gazeta?

O apresentador Leão Lobo foi demitido da Gazeta no final do mês de maio. Na época, ele participava dos programas Revista da Manhã e Mulheres na grade de programação, mas foi dispensado. Nas redes sociais, ele falou sobre sua saída.

"Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo. Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades.

Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora e buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias. Beijos… Dignidade já!!! Leão Lobo", escreveu.

Em entrevista no programa de Ronnie Von alguns dias após o desligamento, ele desabafou sobre a mudança em sua vida profissional. “Para mim foi um susto. Essas coisas acontecem, é normal na carreira, e estou aí mercado... Sempre brinco que a Gazeta é uma emissora que quando você sai, você sai chorando, e quando volta, você volta sorrindo, porque é tanto amigo que tem ali”, disse ele.

Então, ele refletiu sobre a carreira de tantos anos na televisão. “Fui e tenho sido tão feliz na minha carreira. Todos os momentos, em todos os lugares, mesmo com a saída de uma emissora ou outra. Amo o que eu faço”, afirmou.