Após se desculpar no 'Mais Você', Caco Barcellos diz que reatou namoro

Após lamentar término em rede nacional, Caco Barcellos contou que os dois estão juntos novamente no 'Encontro'

O jornalista Caco Barcellos contou que reatou o namoro com a promotora de justiça Carla Tilley no 'Encontro' desta terça-feira, 11. Ele ainda contou que pedir perdão no 'Mais Você' o ajudou na reconciliação.

"Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado", contou o repórter.

Isso porque Ana Maria Braga havia perguntado sobre a moça sem saber que eles estavam separados, mostrando até fotos dos dois juntos e dizendo o quanto ele parecia feliz. Em rede nacional, ele contou que, na verdade, havia terminado e lamentou a distância entre os dois.

"Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho, acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque a gora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", afirmou.

Veja: