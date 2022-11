Caco Barcellos revela fim de relacionamento: 'Erro meu'

Caco Barcellos pega Ana Maria Braga de surpresa ao revelar que não está mais junto com Carla Tilley

04/11/2022

O jornalista Caco Barcellos participou do programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 4, e revelou um pouco sobre a sua vida pessoal. Durante a entrevista, Ana Maria Braga citou o relacionamento dele com Carla Tilley. Porém, ele afirmou que os dois não estão mais juntos, pegando a comunicadora de surpresa.

Na atração, Ana Maria disse que Caco estava com o coração tranquilo. "O Caco está bem. Me parece feliz, sossegado. Aí a gente foi descobrir que a responsável por isso tem nome: é a Carla Tilley. É um promotora de justiça, criminalista. Eles formam um casal lindo! Me conta um pouco", disse ela.

Então, Caco abriu o jogo e revelou a separação. "Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque a gora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", contou ele.

Atualmente, Caco Barcellos comanda o programa Profissão Repórter, da Globo.

