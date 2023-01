Após sair da CNN Brasil, Gabriela Prioli assina contrato com nova emissora

Gabriela Prioli é escalada para fazer parte do programa 'Saia Justa', do GNT, junto com Bela Gil, Larissa Luz e Astrid Fontenelle, menos de 24 horas após anunciar a saída da CNN Brasil

A apresentadora Gabriela Prioli já tem um novo trabalho na TV. Menos de 24 horas após anunciar o fim do contrato com a CNN Brasil, a jornalista já está de contrato novo com o GNT. Ela se tornou a nova comentarista do programa Saia Justa, que é comandado por Astrid Fontenelle.

Prioli chega ao time do Saia Justa junto com Bela Gil para ocupar as duas vagas que eram de Sabrina Sato e Luana Xavier, já que elas saíram da atração. A estreia delas acontecerá no Dia da Mulher, em 8 de março. As duas vão se juntar à Astrid Fontenelle e Larissa Luz, que continuam na atração.

Nas redes sociais, Gabriela Prioli comemorou a nova oportunidade na carreira. "Mãe, tô na Globo! A partir de março, eu e @belagil nos juntaremos à @astridfontenelle e larissaluz no sofá mais desejado da TV! É isso mesmo que vocês estão pensando: uma nova formação do #SaiaJustaNoGNT vem aí! É uma honra ocupar um espaço nesse programa de sucesso de 20 anos do @gnt que já foi de tantas mulheres incríveis como @sabrinasato e @luaxavier , a quem eu desejo muita sorte e sucesso na caminhada. Vou confessar pra vocês: gosto tanto do programa que já tô me sentindo em casa (e tô que não me aguento de tanta animação). Me esperem aí, Saias, que eu tô chegando!! Quem gostou da novidade levanta a mão", disse ela.

Por sua vez, Bela Gil também celebrou o novo passo na profissão. "Que alegria imensa em dividir essa novidade com vcs. A partir de março estarei ao lado de @astridfontenelle, @larissaluzeluz e @gabrielaprioli no sofá do #SaiaJustaNoGNT, programa esse que fez parte constante da minha adolescência e aprendo, rio e choro até hj. Como é bom fazer parte daquilo que a gente gosta, acredita e admira. Tô muito animada pra trocar com essas mulheres maravilhosas e com todos vocês! Quem vem com a gente", contou.

