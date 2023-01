Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil: "Encerro um ciclo muito feliz"

Nas redes sociais, a apresentadora Gabriela Prioli contou aos fãs que decidiu sair da emissora e fez um agradecimento

Na tarde desta terça-feira, 24, Gabriela Prioli (37) usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que decidiu deixar a CNN Brasil após quase três anos na emissora.

A apresentadora e advogada, que está de licença maternidade após o nascimento de sua primeira filha, Ava(1 mês), fruto de seu relacionamento com o músico Thiago Mansur (32), compartilhou algumas fotos durante o período que esteve no ar comandando os programas CNN Tonight, ao lado de Mari Palma e Leandro Karnal, e também sobre seu programa de entrevista À Prioli, e fez um agradecimento.

"Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz. O começo — em março de 2020 —, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi o Grande Debate!", começou ela, que estrou na emissora como comentarista do programa O Grande Debate.

"Dele, fui direto — e feliz! — para o Mundo Pós-Pandemia, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados. Foi lá que, ao som de uma poesia de Fernando Pessoa e na presença do meu pra sempre professor, o sol começou a brilhar mais forte: que delícia foi o CNN Tonight! Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre!", acrescentou.

Em seguida, Prioli falou sobre ter comandado um programa de entrevistas. "Pra finalizar com chave de ouro essa trajetória, eu ganhei de presente o “À Prioli”! Só dois anos após a minha estreia, três temporadas de um programa com meu nome, entrevistas densas e profundas e convidados muito especiais."

Por fim, ela falou sobre a decisão de deixar a CNN Brasil, e pediu para os fãs seguirem acompanhando seus passos, mesmo sem revelar seus planos. "E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil. Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora. Muito obrigada, um beijo, Gabi", finalizou.

Confira a publicação de Gabriela Prioli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!