Gabriela Prioli encanta ao mostrar o rosto da filha recém-nascida: "Fofura"

A apresentadora Gabriela Prioli mostrou uma foto do rostinho da filha, Ava, que nasceu no dia 22 de dezembro

Gabriela Prioli (36) explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, ao compartilhar um clique do rostinho da filha, Ava, que nasceu no dia 22 de dezembro.

A menina, fruto do relacionamento da advogada com o músico Thiago Mansur (32), aparece séria e com os olhos entre abertos no registro publicado no feed do Instagram. "Ava de Moraes: vigiando e punindo", brincou a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram pelo clique da filha da apresentadora. "Fofura", disse uma seguidora. "Cara de quem tá vigiando e julgando", comentou outra. "Que amor. Ela é muito linda", falou mais uma. "Que amor. Que Deus abençoe", escreveu uma fã.

Confira a foto da filha de Gabriela Prioli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Prioli faz desabafo sobre maternidade

Gabriela Prioli compartilhou registros em que amamenta a filha, Ava, em seu perfil no Instagram. A advogada aproveitou para brincar sobre a semelhança da bebê com o seu marido, o músico Thiago Mansur. "Eu amamentando a Thiaga", escreveu ela na legenda do post.

Gabriela ainda disse nos stories como tem se sentido no pós-parto. "Hoje eu estou bem. Mas tem dias que são piores. A privação de sono é punk. E a mensagem que eu deixaria é que a gente confia nas nossas decisões, que é só assim que a gente fica tranquilo. Sem ficar pirando com as expectativas dos outros", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!