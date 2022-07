Após mudanças na grade da Globo, Ana Maria Braga faz acordo com Patrícia Poeta

Com os novos horários dos programas, a apresentadora Ana Maria Braga fez um acordo com Patrícia Poeta

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 14h10

As mudanças na programação matinal da TV Globo garantiu um acordo entre Ana Maria Braga (73) e Patrícia Poeta (45), segundo o Notícias da TV.

As apresentadoras trocaram os horários dos programas e, com isso, a veterana declarou que a nova titular do Encontro vai aproveitar o banquete servido no Mais Você.

"Vai engordar", brincou Ana Maria. "Quando fomos gravar a chamada, até cometei com a Ana e falei: 'Vou acordar mais cedo que você, mas vamos fazer uma negociação. Acordo mais cedo, caio da cama, mas vou provar todas aquelas delícias do programa'. Quando comecei a trabalhar aqui em São Paulo, a gente sempre provava todos os pratos do Mais Você", contou Patrícia.

Ana Maria fez questão de completar. "E pôde comprovar que eram bons". "Então a gente tem uma negociação. Acordo mais cedo, mas em compensação, depois dou um pulo lá na cozinha para comer essas delicias", declarou a nova apresentadora do Encontro.

A nova grade de horário da Globo inicia nesta segunda-feira, 4. O Encontro com Patrícia Poeta e Manoel Soares começa às 9h30, após o Bom Dia Brasil. E em seguida, às 10h35, Ana Maria Braga entra na telinha com o Mais Você.