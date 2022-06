Patrícia Poeta celebra encontro com Ana Maria Braga em São Paulo

Prestes a comandar o 'Encontro' em São Paulo, Patrícia Poeta visitou Ana Maria Braga

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 08h31

Faltando poucos dias para começar a comandar o Encontro, Patrícia Poeta (45) foi para São Paulo nesta quarta-feira, 22, para ver detalhes do programa.

Durante sua passagem pelos estúdios Globo na capital paulista, onde será gravada agora a atração, a apresentadora acabou visitando Ana Maria Braga (73) e encantou ao compartilhar fotos do momento com a loira em sua rede social.

"Legenda? (Re) Encontro pra lá de especial… Preciso dizer o quanto admiro as duas?! @anamaria16@beltraomaria", disse Patrícia Poeta ao encontrar a apresentadora do Mais Você e a jornalista Maria Beltrão (50).

Nos comentários, os internautas admiraram os registros das comunicadoras globais. "Lindas", elogiaram. "Que energia boa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta mostrou fotos de uma das últimas gravações para o É de Casa em sua residência. Na ocasião, ela encantou ao cotar com a companhia especial de seu cachorrinho Marley.

Patrícia Poeta fala sobre comandar o Encontro

Durante sua participação no júri do Dança dos Famosos, Patrícia Poeta comentou como está se sentindo com o novo desafio de comandar um programa diário.

No palco, a jornalista foi surpreendida com um recado especial de Fátima Bernardes (59), que relembrou que a colega de profissão já havia a substituído na bancada do Jornal Nacional.