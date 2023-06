Após harmonização facial, Stenio Garcia reaparece em vídeo para tranquilizar os fãs

Stenio Garcia grava novo vídeo após repercussão de sua harmonização facial e diz como está se sentindo

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, deu o que falar nesta semana ao exibir o resultado de sua harmonização facial durante o programa Fofocalizando, do SBT. O assunto repercutiu na internet e a esposa dele, Mari Saade, chegou a passar mal após uma entrevista na TV. Agora, o artista tranquilizou os fãs e contou que está bem em sua casa.

“Oi pessoal, estou passando aqui para dizer a todos vocês que eu estou me sentindo ótimo. E desejar uma boa tarde para todos vocês”, disse ele em um vídeo feito na varanda.

Na quarta-feira, 14, Stenio Garcia revelou o motivo para ter feito o procedimento estético. “Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, disparou ele em conversa com a coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Ele ainda contou que o rosto ainda vai desinchar, já que o procedimento foi feito há apenas 10 dias, e ele já está se sentindo mais jovem. “Estou me sentindo com menos 15 anos, mas não é definitivo. De dois em dois anos tem que refazer. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho”, contou.

Esposa de Stenio Garcia desabafa

Esposa de Stenio Garcia, Mari Saade contou que teve um pico de pressão após uma entrevista no programa Fofocalizando. Em conversa com CARAS na manhã desta quinta-feira, 15, ela contou que está abalada com os tudo o que rolou. "Eu fui agredida e depois de tudo que fizemos por eles eu recebo esse punhal no peito? Então minha reação foi exatamente igual ao que eles fizeram comigo", disse ela, e completou: "Eu tinha pedido que não viessem e não me respeitaram e vieram".