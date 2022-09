Após despistar pergunta sobre affair, Wanessa Camargo agradece participação no 'Caldeirão'

Após fugir de pergunta sobre romance, cantora Wanessa Camargo agradece participação no 'Caldeirão' com Marcos Mion

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 15h51 - Atualizado às 16h34

A cantora Wanessa Camargo (39) usou as redes sociais, neste domingo, 04, para falar sobre sua participação no Caldeirão no sábado, 03.

Com trecho do programa comandado por Marcos Mion (43), em aparece cantando Não Resisto A Nós Dois, ela agradeceu ao apresentador pelo convite após ter despistado sobre affair.

Em seu feed no Instagram, a famosa recebeu elogios de famosos que acompanharam a atração da TV Globo no sábado. Ela também dividiu o palco com o tenor lírico Thiago Arancam.

"Um pouco da minha participação no Caldeirão! É sempre uma alegria imensa estar com você @marcosmion, eu amei muito! E claro que foi especial demais poder dividir o palco novamente com meu amigo @arancam!", escreveu Wanessa na legenda da publicação.

"Foi lindo", elogiou Marina Ruy Barbosa nos comentários. "Linda", disse Eliana. "Te amo! Tamo junto", declarou Mion.

Durante o programa, Wanessa também cantou Sem Querer e fugiu da pergunta ao ser questionada por Mion sobre o momento da vida da artista, sem mencionar o suposto romance com Dado Dolabella (42).

"Você está com um brilho, está brilhando, está com um sorriso que não sai do rosto", elogiou o marido de Suzana Gullo. "Eu estou muito feliz", disse Wanessa.

"Você sabe que o povo acompanha sua vida há muito tempo. Então vou fazer só uma pergunta: está feliz?", indagou o apresentador."Estou feliz, estou muito bem", confirmou ela. Lucio Mauro Filho brincou: "Ele fez um mistério para a pergunta, né?".

"Depois a gente conversa no camarim (risos). Eu estou muito feliz, muito bem. É isso que eu busco para a minha vida hoje. Quero lançar muitas coisas este ano", disse a filha de Zezé (60).

Wanessa Camargo participa do 'Caldeirão' com Marcos Mion:

Wanessa Camargo curte parque de diversão com os filhos nos EUA

No sábado, 03, Wanessa Canargo abriu mais um álbum de fotos com os filhos, José Marcus (10) e João Francisco, frutos de seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem anunciou separação no início de maio após 17 anos juntos. O trio surgiu curtindo mais um dia em parque de diversão nos Estados Unidos. "Hoje foi dia de Hollywood Studios! Tantas atrações maravilhosas. Mostrei um pouco nos Stories como está sendo essa experiência incrível de vir para Orlando", escreveu Wanessa ao legendar o post.

