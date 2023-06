Após cirurgia, Raul Gil comemora volta ao trabalho: "Estamos de volta"

O apresentador Raul Gil voltou a gravar seu programa no SBT após passar por uma cirurgia na próstata

O apresentador Raul Gil voltou a gravar seu programa no SBT nesta quinta-feira, 15. Ele estava afastado do trabalho após passar um período internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico em sua próstata.

Em seu perfil o oficial no Instagram, o artista publicou um vídeo em que aparece de terno, gravata e seu tradicional microfone nos bastidores da gravação. Ao ser questionado sobre seu quadro de saúde por uma pessoa da produção, ele afirmou que está bem.

"Nos bastidores do Programa Raul Gil. Estamos de volta", escreveu ele na legenda da publicação. No vídeo, Raul canta um trecho da música Naquela Mesa, de Nelson Gonçalves.

Os seguidores celebraram a volta do apresentador ao trabalho. "Uhuuuu, seja bem-vindo de volta, vovô Raul, que Deus abençoe com muita saúde", disse uma fã. "Graças a Deus. Que ele te abençoe e te proteja", desejou outra. "Vovô Raul, que bom que está bem e que já voltou", celebrou mais uma.

Confira o vídeo:

Alta hospitalar

No último dia 3, o apresentador Raul Gil recebeu alta do hospital, após ser internado no Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico planejado em sua próstata. Em suas redes sociais, o famoso celebrou o momento feliz.

"Graças a Deus estou em casa. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, a todos os fãs e amigos que dedicaram suas orações pela minha recuperação. Suas palavras de apoio e pensamentos positivos foram um conforto inestimável durante esse período difícil."

"Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, que demonstraram tanto carinho e amor. Obrigado por estarem comigo e por serem uma fonte de força. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente.. Abraços. Raul Gil", completou.

