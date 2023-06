Raul Gil recebe alta do hospital após cirurgia de risco aos 85 anos: ‘Gratidão’

Apresentadora Raul Gil recebe alta do hospital após ficar internado por conta de operação delicada

Neste último sábado, 3, o apresentador Raul Gil recebeu alta do hospital, após ser internado no Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico planejado em sua próstata. Em suas redes sociais, o famoso celebrou o momento feliz.

“Graças a Deus estou em casa. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, a todos os fãs e amigos que dedicaram suas orações pela minha recuperação”, começou o apresentador, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Suas palavras de apoio e pensamentos positivos foram um conforto inestimável durante esse período difícil. Sinto-me verdadeiramente abençoado por ter pessoas tão incríveis ao meu redor, que demonstraram tanto carinho e amor. Obrigado por estarem comigo e por serem uma fonte de força. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente.. Abraços. Raul Gil”, finalizou.

No clique que compartilhou para ilustrar o texto comemorando o momento de tanto alívio e felicidade, Raul Gil usou uma foto inédita, na qual aparece bastante sorridente, usando um chapéu e um óculos. A estrela do SBT agradeceu ao apoio de todos neste momento complicado, mesmo de longe.

“Que boa notícia! Deus siga te cuidando aí! Beijos, Seu Raul”, “Você é uma benção, Vovô Raul, o Brasil ama você, Deus abençoe muito sua saúde, precisamos de você”, “Graças à Deus”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas nos comentários da postagem.

O que aconteceu com Raul Gil? Apresentador fez cirurgia delicada; entenda

O apresentador Raul Gil recebeu alta do Hospital Albert Einstein, mas o que exatamente aconteceu como ele? O famoso deu na unidade no início da semana e passou por um procedimento cirúrgico na próstata. Conforme informações do SBT, o comunicado passou por uma cirurgia de "raspagem de próstata". O caso também foi confirmado pelo filho de Raul Gil, que ainda revelou que o pai estava com uma hiperplasia de próstata, tipo de crescimento benigno do órgão. O problema de saúde enfrentado por Raul pode causar bloqueio do fluxo da urina, que assim também provoca dificuldade para urinar.