Após anos no SBT, Lorena Queiroz realiza o sonho de tirar foto com Silvio Santos

Lorena Queiroz aproveitou a sua participação no Programa Silvio Santos para finalmente tirar a tão sonhada foto com o dono do SBT

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 14h38

