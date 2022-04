Após 8 meses, Silvio Santos retorna ao SBT para apresentar seu programa: ''Vem aí...''

Patrícia Abravanel esbanjou alegria ao mostrar o retorno do pai, Silvio Santos, ao SBT após 8 meses

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 16h45

Nesta terça-feira, 26, o SBT está em festa! Isso porque o dono e principal apresentador da emissora, Silvio Santos (91) está retornando para seu programa após 8 meses.

A notícia foi dada pela filha do artista, Patrícia Abravanel (44), que estava substituindo o pai durante todos esses meses, que postou em suas redes sociais um vídeo onde Silvio aparece chegando ao SBT, super tranquilo e sendo recepcionado por alguns funcionários.

Na legenda, Patrícia celebrou o retorno do pai as telinhas: "Silvio Santos vem aí...".

As redes oficiais do Programa Silvio Santos também celebraram o retorno do seu grande criador: "Ele está de volta! E no Programa Silvio Santos deste domingo, você confere tudo o que aconteceu nesse retorno".

O público ficou muito feliz com a notícia e rapidamente passou a lotar os comentários: "Maior comunicador do Brasil está de volta", escreveu um. "Que coisa mais linda meu Deus! Que emoção", falou outro. "Meu mundo voltou!", disse um terceiro.

Confira o vídeo do retorno de Silvio Santos ao SBT após 8 meses: