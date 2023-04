Aparência da mãe de João Guilherme vira assunto na web: 'Que loucura'

Mãe de João Guilherme aparece com o filho no Caldeirão com Mion e os internautas ficam em choque: 'Mulher bonita'

Neste sábado, 8, o ator João Guilherme participou do quadro Tem Ou Não Tem, do programa Caldeirão com Mion, da Globo, e virou assunto nas redes sociais por causa de sua mãe, Naira Ávila. Ele levou a mãe e alguns amigos para o ajudarem no quadro e a aparência da mãe dele chamou a atenção.

Os internautas ficaram chocados com o quanto ela parece ser jovem e poderia ser confundida com uma irmã dele. Inclusive, o apresentador Marcos Mion também falou sobre a semelhança de mãe e filho. “É a mãe dele sim! Que loucura”, disse o comunicador.

Nas redes sociais, os internautas também comentaram sobre a aparência da mãe dele. “Que mulher bonita”, disse um fã. “A mãe do João Guilherme não só parece irmã dele como, na verdade, é irmã mais velha do Pe Lu, da banda Restart”, afirmou outro. “Achei que fosse a irmã ou amiga dele”, declarou mais um.

A mãe de João Guilherme tem 41 anos de idade. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

João Guilherme defende a cunhada Virginia Fonseca

Recentemente, João Guilherme, que é irmão de Zé Felipe (24), defendeu a cunhadaVirginia Fonseca (23), após polêmica com o jornalista Evaristo Costa (46). O cantor e ator falou sobre as pessoas julgarem seus parentes até demais. "Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", começou dizendo.

"Mesma semana tiveram os fiscais de luto, sobre a forma de cada um lidar com a nossa perda. Vocês tornaram o Zé e a Virginia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. Simples". Vocês acham que vivem dentro da casa da minha família lá porque vocês vem 800 telas de stories da casa, das crianças e etc… mas a stories são stories. Virginia e Zé não desgrudam desses nenê por nada, amor de pai e mãe não tem igual", esclareceu.

João Guilherme continuou: "Por último, vejo o tempo inteiro vcs botando eu e meu irmão num lugar de bom e mal, maior ou menor, melhor ou pior… somos irmãos e não faz bem pra nenhum de nós dois ler isso. Obrigado se puderem respeitar um pouquinho a intimidade e trabalho da minha família eu agradeço. Eu sei que PRA VOCÊS pode ser difícil, mas vamo parar de pegar no pé da minha família. Porra. Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação Mãe/Filha. Ai o barraco armou, como ces acham que tá o clima na família".