Aos 94 anos, Lima Duarte diz que 'vive do passado': 'O que está à minha espera?'

No tributo da Globo em homenagem aos 94 anos de Lima Duarte, o ator falou sobre recordações e mencionou a morte sem tabu

O ator Lima Duarte recebeu uma grande homenagem da Globo em seu aniversário de 94 anos, completados no último dia 29 de março. No programa 'Tributo a Lima Duarte', disponível no Globoplay, plataforma de streaming da emissora, o veterano da teledramaturgia brasileira abordou, sem tabu algum, o assunto sobre a morte.

O projeto teve como principal local de gravação o sítio onde o artista reside atualmente em Indaiatuba, interior de São Paulo. Na casa, Duarte relembrou grandes momentos marcantes de sua carreira, como a inauguração da TV Brasil, ocorrida em 18 de setembro de 1950. "Dos que estavam lá no primeiro dia, só tem eu vivo", comenta.

Ao longo de seu depoimento, o ator conta que as lembranças guardadas na memória são o que lhe dão força para seguir em frente. "Na memória, território da emoção, é que eu encontro grandes coisas que me valem a alma, que me salvam o espírito, que dão vida pra mim", disse.

"Eu volto sempre, volto o dia inteiro, vivo do passado. O que é o futuro pra mim? Dobrando a esquina, o que é que está à minha espera? A morte. Não sou nenhum idiota, 94 anos. Mas o que ficou, isso sim, isso me empurra. Me faz rir, me alimenta. Isso é tudo", complementa.

Em 'Tributo a Lima Duarte', diversos momentos de sua carreira artística foram mencionados. Ele lembra o sucesso em O Salvador da Pátria (1989) com o personagem Sassá Mutema, além de mostrar o carro dirigido em Roque Santeiro (1985). O automóvel é guardado com carinho até hoje em sua garagem.

"Um ator não morre. Troca de papel. Eu acho que serei ator eternamente", declara Lima Duarte ao falar sobre seu legado como ator. O projeto disponível no Globoplay também homenageia grandes nomes da teledramaturgia como o autor Manoel Carlos, as atrizes Laura Cardoso e Zezé Motta, entre outros.

