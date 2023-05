Aos 90 anos, Ary Fontoura realiza sonho de viajar para Disney: "Alegria!"

Usando orelhinha do Mickey, ator Ary Fontoura surge radiante ao viajar para Disney pela primeira vez; veja o vídeo

O ator Ary Fontoura comoveu os fãs na manhã desta sexta-feira, 19, ao contar uma novidade para lá de emocionante em suas redes sociais. Feliz da vida, ele revelou que viajou para Orlando, na Flórida para conhecer pela primeira vez, o famoso parque temático da Disney.

Com direito a orelhinha de Mickey Mouse, em seu perfil do Instagram, o artista de 90 anos surgiu radiante ao encontrar dois personagens famosos do filme UrsinhoPooh: Tigrão e o burrinho Bisonho."A vida é maravilhosa gente! Tô na Disney! #happy#loveyourself#reels", escreveu na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs do humorista deixaram muitas mensagens de carinho para celebrar a conquista de Ary. "Tem alguém mais adorável que o senhor Ary?? Que amor!!!", "Que alegria de viver contagiante, Ary!!!!!", "Aiii gente! Você é o mais fofo de todos", "Ahhhhh como você é lindo, manda um beijo pro pluto se ver ele por aí", disseram alguns.

Há poucos dias, Ary Fontoura mostrou um momento de ternura ao encontrar a irmã Cecília, de 94 anos, e posar para foto com ela.

Ary Fontoura arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo fazendo exercícios, e dando dicas de como perder aquela tão temida pochetinha."Bom dia, pessoal! Hoje é sexta-feira! E pra você que está querendo perder a barriga, o Ary aqui vai ensinar um detox. Vamos começar por aqui!”, brincou.

Vestindo uma camiseta esportiva na cor laranja neon e um shorts preto, ele ensina o passo a passo das atividades físicas. "Simbora gente, para não!", orientou Ary a cada nova rodada de treino.