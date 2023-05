Ary Fontoura registra momento com a irmã de 98 anos e apaixona web

Ator Ary Fontoura encontrou irmã Cecilia e compartilhou momento nas redes sociais

O ator Ary Fontoura mostrou um momento de ternura ao encontrar a irmã Cecília e posar para foto com ela.

Na legenda, o influencer escreveu que estava "matando a saudade da irmã, Ceci" e ainda adicionou dois emojis de coração e as hashtags irmã, amor, e fofo.

Nos comentários, os seguidores elogiaram os dois. "A beleza é de família", disse o ator Julio Rocha. Fábio Jr. adicionou emojis de coração e Beth Goulart escreveu "amados".

"Ceci, como é ser irmã de um "AMOSTRADO" que amamos?", perguntou uma internauta, brincando. "Família de uma bela genética, parabéns! Deus abençoe", elogiou outra. "A beleza vem de família, não é mesmo. Q Deus abençoe vocês, e que vocês tenham a chance de se verem muito mais vezes!", desejou uma terceira.

O ator faz sucesso nas redes sociais mostrando as peripécias na terceira idade e conta com cinco milhões de seguidores apaixonados. No último domingo, 30, ele mostrou que estava preparando uma macarronada que tinha "até camarão". "Estão servidos? Bom fim de domingo a todos", desejou.

Veja foto de Ary Fontoura com a irma Cecília: