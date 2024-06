Aos 84 anos, por onde anda Fulvio Stefanini, o Osvaldo de Alma Gêmea?

O ator Fulvio Stefanini é um dos destaques da novela Alma Gêmea (2005), que está sendo reprisada na Globo.Saiba como ele está atualmente

O ator Fulvio Stefanini é um dos destaques da novela Alma Gêmea (2005), que está sendo reprisada na Globo. Na história de Walcyr Carrasco, ele interpreta Osvaldo, que é dono de uma sapataria e vive em pé de guerra com a sogra briguenta, Ofélia (Nicette Bruno). Na vida real, o veterano está com 84 anos e segue trabalhando como ator.

No início de sua carreira, o ator fez programas de teatro, novelas e séries na Tupi, na Record e na Excelsior. Após assinar com a Globo em 1970, atuou em tramas como Carinhoso (1973), Gabriela (1975), Pátria Minha (1994), Suave Veneno (1998) e Chocolate com Pimenta (2003).

Em Alma Gêmea, seu personagem é casado com Divina (Neusa Maria Faro), pai de Vitório (Malvino Salvador), Dalila (Fernanda Machado), Hélio (Erik Marmo) e Nina (Tammy di Callafiori). Além da sapataria, é dono da pensão onde vive com a família e vários personagens da trama se hospedam.

Depois do folhetim espírita, esteve em Pé na Jaca (2006) e Caras & Bocas (2011). Seu último trabalho na emissora foi em Amor à Vida (2013). Depois disso, esteve nas séries Questão de Família (2015), do GNT, e Pacto de Sangue (2018), do Space. As informações são do Notícias da TV.

Internação

Em 2020, o ator foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital por conta de uma infecção bacteriana grave. Em recente entrevista à CARAS Brasil, ele relembrou a experiência. "Se eu não tivesse ido [para o hospital], teria morrido. É loucura, ainda bem que fui para lá. Fiquei seis dias [internado], mas precisei voltar um mês depois porque não conseguia drenar o líquido, fiquei mais oito dias. As coisas melhoraram, voltei para casa e estou firme, sem sequelas, efeitos e nada, ainda bem", disse.

Volta ao trabalho

Em 2023, Fulvio estrelou o espetáculo escrito por Florian Zeller, dramaturgo francês, O Pai, na qual vive o protagonista André, que tem Alzheimer. A atração segue em turnê pelo Brasil em 2024. Em outra entrevista à CARAS Brasil, ele falou sobre sua carreira como ator.

"Desde o primeiro minuto da carreira até hoje, tenho uma sensação de que passou muito rápido, embora sejam 68 anos, o que não é pouco. Quando comecei minha carreira na TV, estava engatinhando. A gente não tinha muita consciência disso, sabia que era forte, mas não sabia que ia assumir a importância que assumiu na vida das pessoas. Tinha 15 anos, era ingênuo, não sabia como as coisas eram. A partir daí, não parei mais e passei por todas as fases da TV, branco e preto, a cores, tecnologia, digital, tudo", declarou.