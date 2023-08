Fúlvio Stefanini relembra sofrimento com internação e abre o jogo sobre TV e redes sociais

Em entrevista à CARAS Brasil, Fúlvio Stefanini relembrou internação após infecção por bactéria em 2021

Fúlvio Stefanini (83), que completou 68 anos de carreira na atuação, viveu um episódio tenso em 2021, após uma infecção por bactéria. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembrou sofrimento com a doença e a internação na época, além de abrir o jogo sobre TV e redes sociais.

"Começou com uma dor lancinante nas costas do nada. Estava sentado e, quando levantei, senti uma grande pontada, aí fiquei paralisado e não sabia o que era, achava que era mau jeito. Meu filho estava aqui - o Fulvinho - chamei e ele tentou me colocar na cama, mas eu não conseguia nem deitar, estava imóvel. Fomos devagarinho até uma cadeira do papai que tenho em casa e eu fiquei ali paralisado por um bom tempo", compartilhou Fúlvio Stefanini .

"Não podia sair dali porque doía muito e, depois de três dias com o meu filho e minha esposa insistindo para ir para o hospital e eu teimoso, no final do terceiro dia pedi para ir. Já na chegada, meu filho entrou no pronto socorro correndo, me colocaram na cadeira de rodas e a partir do momento que entrei, apaguei, não lembro de mais nada", acrescentou o ator sobre a doença .

Com quatro dias internado na UTI, Fúlvio Stefanini ainda contou que precisou tomar medicações violentas e passar por diversos exames para o diagnóstico final. "Se eu não tivesse ido [para o hospital], teria morrido. É loucura, ainda bem que fui para lá. Fiquei seis dias [internado], mas precisei voltar um mês depois porque não conseguia drenar o líquido, fiquei mais oito dias. As coisas melhoraram, voltei para casa e estou firme, sem sequelas, efeitos e nada, ainda bem", completou.

Leia também: O que é insuficiência cardíaca? Entenda quadro que levou Faustão ao hospital