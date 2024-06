Antonio Calloni confessa sobre término de contrato com a Globo: 'Já estava preparado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Antonio Calloni dá mais detalhes sobre seu término de contrato com a Globo e adianta próximos projetos

Nos últimos dias, Antonio Calloni (62) usou as redes sociais para comunicar que não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo, ele passa a integrar a lista de artistas que encerraram contrato com a emissora. Agora, muito se especula sobre seus próximos projetos profissionais. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa que foi uma saída tranquila e esperada: "Já estava preparado".

Antonio Calloni estava na emissora há 38 anos e seu primeiro trabalho foi na minissérie Anos Dourados (1986). Durante a conversa, ele reforça que encerrou seu vínculo fixo com a TV Globo de forma tranquila e que as portas continuam abertas.

"Encerrar esse ciclo foi tranquilo porque já estava preparado. É um processo que começou anos atrás, sabia que esse era o caminho. Na verdade, venho me “preparando” desde que comecei minha carreira (risos). As portas da Globo e de todas as emissoras, dos streamings, dos cinemas e dos teatros continuam abertas", declara. Calloni ainda avalia que essa é a nova tendência do mercado audiovisual, que agora não terá mais longos contratos, mas sim por obra.

O ator comenta que a grande maioria de sua trajetória na emissora é marcada por diversão, aprendizado e grandes trabalhos, entre eles, destaca: Chateaubriand de Um só coração (2004); o Mohammed da novela O Clone (2001), Júlio de Éramos Seis (2019); Roger Sadala da série Assédio (2018); e o Matias de Além da Ilusão.

'A VIDA SEMPRE GANHA'

Essa afirmação é de Antonio Calloni ao ser questionado sobre seus próximos projetos na carreira depois que finalizou contrato com a TV Globo. De acordo com o ator, é entre suas prioridades cuidar de sua saúde.

"Escrever, cuidar do corpo, da mente, curtir (ainda mais) a família e os amigos. Posso passar a vida inteira sem trabalhar (coisa que não quero), tenho meu barraco, uma coisinha ou outra, meu filho está super bem em LA e garanto um pratinho de arroz com feijão e cuidar da saúde. A vida sempre ganha", finaliza Antonio Calloni.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANTONIO CALLONI: