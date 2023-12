Angélica e Eliana surgem deslumbrantes em dia de gravação: "Que arraso!"

Angélica e Eliana curtem dia de gravação lado a lado e surgem com looks deslumbrantes para as câmeras; confira os registros!

Juntas novamente, as apresentadoras Eliana e Angélica surpreenderam seus fãs ao surgirem lado a lado nesta terça-feira, 5. As duas, que são amigas de longa data, participaram da gravação de uma reportagem especial para o Programa Eliana, do SBT.

Em suas redes sociais, a comandante do programa contou que estava no Rio de Janeiro para uma gravação muito especial. Já em no feed de seu perfil oficial no Instagram, ela publicou um curto vídeo ao lado da esposa de Luciano Huck, mostrando um pouco dos bastidores da gravação.

Para a ocasião, Eliana surgiu super chique com uma calça pantalona e regata branca. Já Angélica apostou em um lindo conjunto de alfaiataria, com calça branca e colete super chique. "Hoje a gravação é com ela", escreveu a apresentadora do programa na legenda de sua publicação. A global ainda aproveitou para celebrar essa união: "Vem aí".

Nos comentários, seus fãs também comemoraram a novidade e se mostraram ansiosos para vê-las juntas novamente na televisão. "Ahhhhhhh que arraso, nossa Angel no programa da Eliana", disse um. "Lendas", disparou outro. "Foi a gente que pediu SIM!", celebrou mais um.

Eliana celebra aniversário de 50 anos de Angélica

Na última quinta-feira, 30, a apresentadora Angélica completou 50 anos de vida e sua amiga de longa data, Eliana, não deixou de demonstrar o seu carinho nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora do SBT compartilhou uma série de cliques com a aniversariante e celebrou a sua amizade com quatro fotos.

Nos registros, as duas posaram super sorridentes para as câmeras. Já na legenda da publicação, Eliana fez questão de deixar um lindo texto para a aniversariante, poucas horas antes do fim de seu dia. "Alguém teve dúvida que mesmo tendo ido à festa, comemorado com amor, dançado com Dona Angelina na pista, ter dado os parabéns adiantado, ter mandado mensagem hoje às 8h da manhã, eu deixaria de registrar meu carinho por aqui?!!! Fia, agora cinquentou real!! Aeeeeee!!!!! Chegou a hora de viver loucamente, com a maturidade desta linda idade", iniciou.

Por fim, a loira lhe desejou coisas incríveis para essa nova fase e ainda lhe fez uma promessa. "Te desejo só o melhor desta vida e muita saúde pra você ficar babando nos filhotes crescendo, beijar muito o maridão e brindar pra valer kasamigas, falar besteiras e gargalhar. Ahhh, e fazer a nossa viagem que ainda não saiu, mas vai!! Parabéns Angel!!", finalizou.