Andressa Urach choca ao falar de surto com o filho: 'Sacrifício espiritual'

Andressa Urach abre o jogo ao falar sobre a sua saúde mental após ser internada em clínica de reabilitação: 'Eu perdi a noção da realidade'

A modelo Andressa Urach surpreendeu ao falar abertamente sobre como anda a sua vida desde que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, e foi internada em uma clínica. Em entrevista ao colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou que teve um surto e pensou em dar o filho em sacrifício espiritual.

"Ele (ex-marido) acabou me gravando para depois me mostrar, porque eu não ia acreditar. Eu estava tendo um surto falando de coisas espirituais. Falando que meu filho Leon era Isaque que eu iria dar para Deus. Só que não era um sacrifício de matar, era um sacrifício espiritual. Eu não consegui nem ouvir, porque foi muito impactante", disse ela.

Então, ela contou sobre quando foi internada. "Hoje entendo porque fiquei internada no hospital psiquiátrico... Eles viram que o que eu tenho mesmo é transtorno de bipolaridade. Nos estados de mania podem acontecer surtos e eu perdi a noção da realidade. Foi compulsória, eu fui à força. A polícia entrou na minha casa e me levaram para o hospital e lá eu não queria tomar as medicações, eu cuspi e me colocaram aquelas injeções, igual em filmes, à força... Meu ex-marido não entendeu muito bem o surto e achou melhor chamar a polícia naquele momento", contou.

Por fim, Urach contou como está hoje em dia e a guarda do filho. "Está sendo bem difícil para mim, também, pois a guarda temporária ficou com ele. E, ao que tudo indica, a guarda vai acabar ficando com ele, porque ele é um homem muito inteligente, um oficial de justiça... e eu dei motivos para isso", disse ela, e completou: "Hoje está estável. Faço acompanhamento uma vez por mês. Hoje tenho qualidade de vida".

Andressa Urach vive novo affair

Há poucos dias, a musa Andressa Urach contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina. "Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada", disse ela.