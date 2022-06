Ana Paula Padrão curte festa dos anos 80 com o marido

Apresentadora Ana Paula Padrão encantou ao mostrar foto com o esposo em festa temática

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 09h26

A apresentadora Ana Paula Padrão (56) encantou ao compartilhar um novo clique com o marido!

Neste domingo, 26, a jornalista curtiu uma festa com o tema de anos 80 com o esposo, Gustavo Diament, e o casal entrou no clima se caracterizando.

Com um look típico da época e uma maquiagem também que era moda naquele momento, Ana Paula Padrão surgiu cheia de estilo ao lado do amado, que colocou um bigode para o evento.

"Quem vai numa festa dos anos 80 junto fica junto pra sempre. É mico eterno!", disse a famosa ao compartilhar a selfie com Gustavo Diament.

Em seus stories, a jornalista compartilhou mais detalhes do momento que curtiu com o companheiro. "E eu casei com esse cara de bigodinho", mostrou o esposo caracterizado.

Em outro registro, Ana Paula Padrão exibiu todo o seu look brilhante para o evento temático. "Atendendo a pedidos, meu look 80's", publicou um clique fazendo pose.

Ana Paula Padrão mostra festa dos anos 80 com o marido; veja: