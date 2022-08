Ana Maria Braga se emociona no 'Mais Você' após receber notícia de perda: "Se foi muito cedo"

Ana Maria Braga quebra protocolo e se emociona no 'Mais Você' após fazer homenagem para amiga próxima que faleceu

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 13h31

Ana Maria Braga (73) quebrou os protocolos e encerrou o Mais Você desta quarta-feira, 25, com um desabafo e em uma linda homenagem. Emocionada, logo no finalzinho do programa, ela mandou uma mensagem para a família da chef de cozinha Katia Hannequim, na qual era muito próxima.

Ana Maria Braga quebra protocolo e se emociona no encerramento do 'Mais Você':

“Eu quero mandar um forte abraço para a família da chef de cozinha Katia Hannequim, que morreu ontem. A Katia sabia tudo sobre especiarias e era um dos principais nomes da cozinha árabe marroquina no Brasil”, começou a apresentadora global.

A apresentadora ainda lembrou uma participação da chef de cozinha contratada da Globo no Mais Você: “Numa das vezes em que ela passou aqui pelo nosso programa, ela fez uma receita tão boa, que eu lembro daquele sabor até hoje" , lembrou ela.

"O enterro acontecerá hoje, por volta das 14h30, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Um abraço para a família e descanse em paz, Katia… Se foi muito cedo”, lamentou ela com os olhos lacrimejados.