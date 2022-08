Gabriel Sater se emociona com recados e dá spoiler do bebê de Trindade e Irma em 'Pantanal'

Ator Gabriel Sater chora com recado de Camila Morgado e Almir Sater no 'Mais Você' e fala sobre Trindade na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 12h27 - Atualizado às 12h59

O ator Gabriel Sater (40), intérprete do peão Trindade no remake da novela Pantanal, foi o convidado desta terça-feira, 23, para tomar café com Ana Maria Braga (73) no Mais Você!

O artista falou sobre seu personagem na trama das nove e revelou que não contou para o pai, Almir Sater (65), que ia fazer teste para a produção da TV Globo: "Ele é muito crítico, mas está muito feliz. Ele me dava toques, dicas, mas não contei para ele o teste quando eu fiz. Comecei a estudar viola para valer, tinha metas. Desde novembro de 2020 me preparei".

O famoso, que dá voz à música Amor de Índio, tema de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) no folhetim, recebeu recado do pai e da atriz Camila Morgado (47), seu par romântico na trama, no papel de Irma.

"Fiquei orgulhoso de você, Gabriel. Trabalho muito bonito, últimas cenas impactantes. Você é um cara que sempre se joga nas coisas que acredita, a gente vê um resultado muito bom. Com certeza você vai sair para os shows, para a estrada, você merece isso. Sinto que está sendo tão importante para você como foi para mim", declarou Almir.

Gabriel não segurou a emoção com a mensagem que recebeu de Camila, que revelou que ele é conhecido como "príncipe" nos bastidores da novela. "Gabriel é conhecido pelos bastidores de príncipe, ele é essa pessoa encantadora, onde passa encanta todo mundo, é muito educado, realmente um príncipe. Generoso, disponível. Foi um prazer imenso contracenar com você, muito talentosa. Sou sua fã como músico, ator, você fez esse casal Irma e Trindade acontecer", disse a ruiva.

No bate-papo com Ana Maria, ele chegou a dar um spoiler de como é o bebê "cramulhãozinho" do peão e Irma e contou que se preparou para viver o cramulhão assistindo filmes de terror. "Eu e minha esposa adoramos ver filmes de terror. Vou contar só para você. Eu vi o bebezinho na gravação, tinha patinhas. Cabelinho ruivinho e acho que tinha até um rabinho até. Era nível hard bebezinho", revelou para a apresentadora, que divertiu ao entrar no clima e imitar o cramulhão.

Confira trechos da participação de Gabriel Sater no 'Mais Você':

Que lindo o Gabriel Sater falando um pouquinho sobre como foi o teste para viver Trindade em 'Pantanal' #MaisVocêpic.twitter.com/FN3u4iRJ1j — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2022

São eles! O nosso Trirma A princesa mandou um recadinho pro príncipe e Gabriel Sater se emocionou #MaisVocêpic.twitter.com/cUgVA5aQHc — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2022

Gabriel Sater é elogiado pelo parceiro de trabalho, Silvero Pereira

O ator Silvero Pereira (40) usou as redes sociais para falar sobre contracenar com Gabriel Sater no remake de Pantanal. O intérprete de Zaquieu na novela das nove compartilhou a cena do mordomo com o famoso cramulhão, exibida na segunda-feira, 22. No capítulo, Zaquieu recebeu um recado do famoso "coisa ruim" para o peão Trindade, interpretado por Sater. "Zaquieu recebe recado do Cramulhão! Contracenar com @gabrielsateroficial é muito especial. Sua concentração, parceria, comprometimento e dedicação são admiráveis. Sem falar na sua alegria, simpatia e generosidade. Só amor #Pantanal", elogiou Silvero.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!