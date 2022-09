Ana Maria Braga revela conselho inusitado de Hebe Camargo

Ana Maria Braga relembra quando Hebe Camargo questionou um dos seus relacionamentos: 'Para que casar com isso aí?'

A apresentadora Ana Maria Braga (73) participou do documentário Hebe – Um Brinde à Vida, do Globoplay, e fez um depoimento sobre a apresentadora Hebe Camargo (1929 - 2012), que faleceu em 2012, vítima de um câncer no peritônio. No seu depoimento, Ana Maria relembrou quando a amiga a aconselhou a não se casar com um pretendente.

O momento aconteceu durante uma viagem delas para os Estados Unidos e a reação de Hebe ao saber da possibilidade de noivado de Ana ficou marcada na memória dela. “A gente estava em Nova York, e eu estava namorando uma pessoa. Resolvi, não sei por que cargas d'água, naquele jantar, com uma mesa comprida e tudo, contar para todo mundo que ia ficar noiva. Ela levantou, com o dedo em riste, e disse: 'você é louca! Onde é que já se viu, para que casar com isso aí?”, lembrou.

Sem dar mais detalhes, Ana Maria disse que apenas Hebe Camargo a aconselhou a não dar o novo passo no relacionamento. “Ela conhecia a pessoa muito mais do que eu, que estava encantada, apaixonada”, declarou.

Por fim, a apresentadora lembrou com saudade da amizade delas. “Às vezes, para quem a conhecia mais de perto, sabia que ela tinha problemas como todos nós temos, e ela sabia contornar esses problemas na vida mesmo, não era só sorriso e faceta. Ela acreditava que o tempo era o melhor remédio para tudo e que, agora, é a hora de estar com você, sorrir para você, prestar atenção em você”, afirmou.

Ana Maria Braga fez homenagem para Jô Soares

Na última sexta-feira, 5, Ana Maria Braga fez uma homenagem para o apresentador Jô Soares, no programa Mais Você, da Globo. Ela interrompeu um programa que estava gravado para falar sobre a morte do artista.

“Você viu aí que o nosso programa estava gravado com a semifinal do reality, mas agora a gente está ao vivo porque eu não poderia deixar de vir aqui e prestar a nossa homenagem ao grande amigo Jô Soares. Porque sem o Jô, o Brasil fica mais triste. Jô era um ícone do humor, do teatro, da teledramaturgia, da literatura, das artes plástica, da música. Ele nos deixou nesta madrugada, aos 84 anos de idade. Jô estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e o anúncio da morte foi feito pela Flavinha, a quem eu mando um beijo, a ex-mulher e grande amiga de vida”, disse ela.

Então, Ana Maria Braga relembrou o perfume de Jô Soares. “Jô nos deixará uma enorme saudade, saudade da genialidade, dos personagens marcantes, das risadas e de tudo o que ele representou. Eu queria confessar que, na verdade, eu conheci o Jô muito antes de chegar aqui na Globo. Eu tive a felicidade de ser contratada naquela leva quando o Jô voltou para a Globo, e eu estava vindo de outra emissora, e eu já era amiga dele há mais de 10 anos, eu tive o privilégio enorme de poder conviver com ele. A gente formou quase que um time ali, a minha produção era bem ao lado da produção do Jô, e a gente se encontrava nos três dias que ele vinha aqui para gravar o programa. Ele gravava o programa no final da tarde, e eu chegava muito cedo e era a hora de eu sair já, a gente se encontrava ali no horário de uma saída e de uma entrada. Uma das coisas que mais me marcava era que quando eu saia daqui, eu levava o Jô junto comigo por conta do grande abraço que eu recebia dele e o beijo que ele não dispensava. E eu levava ele comigo porque ele era um dos homens mais cheirosos do mundo! Então eu saia com o perfume do Jô e sempre me acompanhava, eu ia embora com aquele perfume. Um presente ter convivido com ele. Ele está ao lado do filho e ouvindo as gargalhadas do Bira”, declarou.

