Ana Maria Braga quebra protocolo e parabeniza Faustão ao vivo

Apresentadora Ana Maria Braga deu feliz aniversário ao ex-global Faustão

A apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado inusitado durante o "Mais Você" desta terça-feira, 2.

A loira fez questão de lembrar o aniversário de 73 anos do amigo Fausto Silva, ex-colega de emissora que agora trabalha na Band.

No final do programa, a apresentadora desejou feliz aniversário ao amigo ao vivo: “Quem tá fazendo aniversário hoje é o Faustão, beijo, meu amigo! De coração, que saudades!”.

A referência ao apresentador da emissora concorrente chamou a atenção dos telespectadores, que logo começaram a comentar sobre isso nas mídias sociais.

A Ana Maria mandando os parabéns para o Faustão 🩷@oFaustao@ANAMARIABRAGA#MaisVocê — Oi, Sou a Pepê (@esousa_silv) May 2, 2023

Ana Maria Braga assistiu ao jogo do verdão

A apresentadora teve uma experiência única enquanto assistia o clássico entre Palmeiras e Corinthians em um camarote na arena Allianz Parque.

Durante a espera pelo início do jogo, a apresentadora, visivelmente tocada, registrou um vídeo para seus seguidores, exaltando a ocasião."Ver o Palmeiras jogar já é o máximo, agora um clássico como esse, em um lugar privilegiado. Olha como tá esse estádio, tá lotado. Quando entrei aqui, parecia que meu coração ia explodir. Não dá para explicar o que que é".

"Eu lembro do meu pai, do Palestra Itália. A gente vê pela televisão, é um negócio legal, mas quando você entra e bate o coração desse jeito... Eu não resisti, eu queria dividir com vocês. É muito bom, se eu conseguir parar de chorar vai ser o máximo. É um presente para a alma", disse a apresentadora com os olhos marejados.