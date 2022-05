Ana Maria Braga mostra encontro com Paulo André e elogia: "Gente boa"

A apresentadora Ana Maria Braga postou alguns cliques ao lado do vice-campeão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 17h48

Ana Maria Braga (73) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado de Paulo André (23).

Nesta terça-feira, 3, a apresentadora da TV Globo encontrou com o vice-campeão do BBB 22 enquanto ele estava na emissora para participar do Globo Esporte SP.

Ao publicar as fotos no Instagram, Ana Maria elogiou o atleta olímpico. "Gente boa que não acaba mais", disse ela, que aparece em um dos cliques dando um beijo no rosto do ex-BBB.

Além da apresentadora, Felipe Andreoli (42) também tietou PA. Após a participação do atleta olímpico no programa esportivo, o jornalista agradeceu a disponibilidade do atleta. "Hoje o Paulo André participou do Globo Esporte com a gente. Chegou às 9h da manhã, como foi combinado, participou de tudo foi sugerido no maior bom humor e alto astral."

"Eu vi que ele tava cansado, afinal, que loucura tá a vida dele. Mas ele mostrou aquele foco e disposição de atleta pra tudo. Inclusive pras 247 fotos que ele tirou com um sorriso no rosto. Todos nós ficamos encantados e torcendo pra que ele conquiste novos sonhos nas pistas de atletismo. PA, sem palavras, muito obrigado. Mostrou na vida real que é aquele cara que todo mundo admirou no BBB. Exquece!", finalizou ele.

Confira os cliques da apresentadora com PA: