Felipe Andreoli agradece participação de Paulo André no Globo Esporte São Paulo: ''Sem palavras''

Felipe Andreoli celebrou a participação de Paulo André no Globo Esporte São Paulo exibindo um pouco dos bastidores do programa

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 17h05

Nesta terça-feira, 3, Paulo André (23) participou do Globo Esporte São Paulo ao lado de Felipe Andreoli (42).

Para celebrar esse momento, o apresentador publicou um clique onde aparece ao lado do atleta, nos bastidores do programa, enquanto eles davam um lindo sorriso para as câmeras.

Na legenda, Felipe agradeceu pela participação do finalista do BBB em seu programa: "Hoje o Paulo André participou do Globo Esporte com a gente. Chegou às 9h da manhã, como foi combinado, participou de tudo foi sugerido no maior bom humor e alto astral. Eu vi que ele tava cansado, afinal, que loucura tá a vida dele."

"Mas ele mostrou aquele foco e disposição de atleta pra tudo. Inclusive pras 247 fotos que ele tirou com um sorriso no rosto. Todos nós ficamos encantados e torcendo pra que ele conquiste novos sonhos nas pistas de atletismo. PA, sem palavras, muito obrigado. Mostrou na vida real que é aquele cara que todo mundo admirou no BBB. Exquece!", finalizou ele.

Rapidamente, os fãs da dupla passaram a comentar no post: "Foi top!", disse um. "Amei a participação dele quero mais", escreveu outro. "Foi muito legal!", falou um terceiro.

