Ana Maria Braga mostra capela com 400 imagens e chora: "Eu perdi um filho"

Ana Maria Braga vai às lágrimas no Globo Rural; ela se emocionou ao entrar na capela decorada com mais de 400 imagens

A apresentadora Ana Maria Braga abriu sua fazenda para o Globo Rural exibido neste domingo, 24, e protagonizou um momento emocionante. É que a artista foi às lágrimas ao contar detalhes da construção da capela que está no espaço.

Consagrada à Nossa Senhora de Fátima, ela foi erguida quando ela lutava contra um câncer."Eu estava enfrentando um momento, além de muito dolorido, onde, de repente, você pode não sair dessa jornada com vida", diz.

Na capela há outras 400 imagens de santos e santas, imagens que foram enviadas por amigos e fãs da apresentadora. N a conversa, ela ainda chorou ao se lembrar da morte de Tom Veiga, seu grande amigo. "Eu perdi um filho, foi bem difícil. Não superei ainda. Todo dia eu rezo por ele, eu sinto falta dele", afirma ela emocionada. Ana Maria Braga manteve uma parceria com o ator por mais de duas décadas.

Neste domingo, véspera de Natal, o #GloboRural te leva até a fazenda da apresentadora @ANAMARIABRAGA, próxima à São Paulo. Não perca! pic.twitter.com/0kwk7587AK — Globo Rural (@GloboRural) December 21, 2023

A fazenda de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou pela primeira vez em detalhes sua fazenda no interior de São Paulo. Neste domingo, 24, ela abriu as porteiras do espaço que é seu refúgio quando não está no ar comandando o Mais Você.

Na reportagem, ela recebeu o repórter e apresentador Nélson Araújo. Foi exibido o casarão em estilo colonial com uma ampla cozinha com fogão à lenha, decoração rústica e muito bom gosto. A artista também mostrou as plantações de frutas, a horta e o cultivo de eucalipto, principal atividade da fazenda. Ana Maria Braga ainda exibiu a capela na qual faz orações, toda decorada com imagens de santos e iluminada por luzes. Ela também exaltou a sua paixão pelo programa que é exibido todas as semanas. "Aqui na fazenda é lição de casa assistir o Globo Rural", afirmou ela.