Na TV, Ana Maria Braga exibe fazenda com casarão colonial: "Parece de filme"

Ana Maria Braga exibe fazenda com casarão colonial; ela abriu as porteiras do espaço em reportagem do 'Globo Rural'

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou pela primeira vez em detalhes sua fazenda no interior de São Paulo. Neste domingo, 24, ela abriu as porteiras do espaço que é seu refúgio quando não está no ar comandando o Mais Você.

Na reportagem, ela recebeu o repórter e apresentador Nélson Araújo. Foi exibido o casarão em estilo colonial com uma ampla cozinha com fogão à lenha, decoração rústica e muito bom gosto. A artista também mostrou as plantações de frutas, a horta e o cultivo de eucalipto, principal atividade da fazenda.

Ana Maria Braga ainda exibiu a capela na qual faz orações, toda decorada com imagens de santos e iluminada por luzes. Ela também exaltou a sua paixão pelo programa que é exibido todas as semanas. "Aqui na fazenda é lição de casa assistir o Globo Rural", afirmou ela.

Ao ver a fazenda, o apresentador ficou impressionado com os detalhes. "O casarão colonial parece de filme", afirmou. Vale lembrar que a apresentadora é uma das mais bem sucedidas da televisão brasileira há pelo menos três décadas.

Veja abaixo um trecho da reportagem:

Fazenda da Ana Maria Braga

Neste domingo, véspera de Natal, o #GloboRural te leva até a fazenda da apresentadora @ANAMARIABRAGA, próxima à São Paulo. Não perca! pic.twitter.com/0kwk7587AK — Globo Rural (@GloboRural) December 21, 2023

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.