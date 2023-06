Ana Maria Braga esculacha presente e magoa feirante: "Ela está triste"

Ana Maria Braga esculacha presente que ganhou de cozinheira; apresentadora pediu desculpas

A apresentadora Ana Maria Braga passou por uma situação inusitada no Mais Você exibido nesta quarta-feira, 28. É que ela acabou cometendo uma gafe após receber um bolo de presente de uma cozinheira que foi entrevistada na feira de Caruaru.

A mulher mandou um bolo de pé-de-moleque que não agradou que a loira. "Eu nunca tinha ouvido falar. A gente conhece o pé-de-moleque, né? Agora, bolo de pé-de-moleque, [não]. Embaixo é bolo e em cima é o desenho do pé e tem o amendoim. O bolo está duro que nem pau. Acho que veio andando de lá até aqui, foi amassando até aqui, e está duro que nem pau", declarou.

Só que ela não se tocou que o bolo chegou congelado para não estraga. "Eu achei bonitinho porque coloca o amendoim viradinho, fazendo dedo. Fica parecendo um dedinho. Mas para comer não vai dar não", insistiu ela.

Chateada e magoada com a humilhação, dona Maria ligou para a produção e explicou a confusão. Ana Maria Braga então pediu desculpas . "Ela ligou explicando que o bolo não é duro, mas ele é feito para ser congelado. Por isso que ele veio congelado. Ela está triste, lá, porque não ia mandar bolo duro para mim. Dona Maria, me desculpe, viu?", completou.

Ana Maria Braga relembra câncer no ânus:

Durante uma conversa com a cantora Preta Gil no Mais Você no início deste mês, Ana Maria Braga relembrou um momento delicado de sua saúde. A apresentadora relembrou quando passou por um procedimento para combater um câncer no ânus, enquanto conversava sobre o tratamento da filha de Gilberto Gil, que luta contra um câncer no intestino.

"Toda as partes que você tem líquido, cozinha. Eu tive no ânus. Então o médico me dizia: você vai todo dia chegar aqui e sentar numa chapa de churrasco e vai queimar”, relembrou Ana Maria Braga o momento difícil.