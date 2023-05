Ana Maria Braga chora a morte de Palmirinha Onofre: "Irmã que a vida me deu"

Ana Maria Braga chora a morte de Palmirinha Onofre e presta homenagem nas redes sociais

A apresentadora Ana Maria Braga comoveu os fãs e seguidores ao publicar uma mensagem na qual se despediu da apresentadora Palmirinha Onofre, que faleceu aos 91 anos. Em um texto nas redes sociais, ela se declarou a amiga com quem viveu uma relação muito próxima.

"Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família", disse a global.

Vovó Palmirinha, como ficou conhecida Palmira Nery da Silva Onofre, estreou na TV em 1994 e viveu uma parceria marcante com Ana Maria Braga no programa Note e Anote. Ela deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos.

No comunicado, a família revela que ela morreu após a piora de problemas renais . "Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava", diz a mensagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Leia o comunicado na íntegra:

A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril.

Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava.

Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida.

Estreou na TV em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Posteriormente, em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, ficando à frente do programa por mais de onze anos. Depois, teve oportunidade de apresentar o seu “Programa da Palmirinha” no canal fechado Bem Simples/FOX Life que ficou no ar até 2015.

Fora das telinhas, ainda fez sucesso nas telonas, em 2017, com uma participação especial no “Internet: O Filme”. Seu último trabalho na TV foi em 2019 como jurada no reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT. Palmirinha sempre foi convidada e teve importantes participações nos principais programas das emissoras nacionais, como Programa do Jô, Mais Você, Altas Horas, Domingão do Huck, Conversa com Bial, The Noite, entre outros.

Palmirinha deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos.