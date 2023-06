Ana Maria Braga choca ao relembrar atropelamento nos estúdios da Globo: ‘Cai de boca’

Apresentadora Ana Maria Braga surpreende ao revelar detalhes de quando foi atingida por um veículo ao vivo no ‘Mais Você’

Durante o ‘Mais Você’ na manhã desta quinta-feira, 15, a apresentadora Ana Maria Braga resolveu revelar alguns detalhes de um acidente que ela sofreu ao vivo em 2013. Acontece que a loira foi atropelada por um veículo autônomo enquanto gravava uma reportagem nos estúdios da Globo.

O assunto surgiu enquanto Ana comentava sobre a criação de um novo ônibus autônomo, que não precisa de motorista para circular. Foi então que ela relembrou seu trauma com veículos sem condutor: "Olha, eu devo dizer, para quem lembra. Eu não tive uma boa experiência em um veículo autônomo", a loira confessou.

“O que aconteceu comigo, lá nos Estúdios Globo, em 2013. Eu estava apresentando um projeto de carro sem condutor. Durante a conversa, o carro foi desligado. Como a gente estava em uma rampinha, ele voltou e me atropelou, a porta bateu em mim e eu caí”, Ana Maria relembrou a cena inusitada 10 anos após o ocorrido.

A apresentadora também revelou que sofreu alguns ferimentos na queda, mas tranquilizou ao dizer que não foi nada sério: "Claro que, felizmente, nada aconteceu de mais grave. Só cai de boca, sangrou um pouco a boca. Tenho uma certa dúvida, porque não era para descer, não. Estava ‘comandado’ para ficar quieto”, a loira finalizou.

Ai, fiquei tão assustada nesse dia! Ainda bem que nossa diva @ANAMARIABRAGA ficou bem ❤️ #MaisVocêpic.twitter.com/HvKRarlPC1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 15, 2023

À frente da atração matinal da Globo há mais de 20 anos, Ana Maria Braga já passou por diversas situações inusitadas ao vivo, como o atropelamento com o veículo inteligente, que viralizou na internet. Inclusive, a loira sempre impressiona a web entre perrengues e pérolas em seu programa.

Ana Maria Braga relembra câncer no ânus:

Durante uma conversa com a cantora Preta Gil no Mais Você no início deste mês, Ana Maria Braga relembrou um momento delicado de sua saúde. A apresentadora relembrou quando passou por um procedimento para combater um câncer no ânus, enquanto conversava sobre o tratamento da filha de Gilberto Gil, que luta contra um câncer no intestino.