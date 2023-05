Ana Hickmann rompe o silêncio após repercussão de vídeo do caso Eloá

Ana Hickmann emite comunicado sobre o caso Eloá após o programa Linha Direta: 'Reconhece a atitude errônea que cometeu na época'

A apresentadora Ana Hickmann rompeu o silêncio sobre a repercussão de um vídeo antigo sobre o caso Eloá. O assunto ganhou repercussão na internet após a exibição do programa Linha Direta, da Globo, na noite de quinta-feira, 4, sobre a investigação do caso, que terminou com o assassinato da jovem Eloá.

Um vídeo antigo de Ana Hickmann mandando um recado para o sequestrador durante uma transmissão ao vivo no programa Hoje Em Dia, da Record TV, causou estranheza nos telespectadores do Linha Direta. Agora, a apresentadora emitiu um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa para se desculpar.

"Ana Hickmann, por meio de sua assessoria de imprensa, lamenta a forma com que o caso Eloá foi conduzido, em 2008. A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias", informaram.

Inclusive, a assessoria de Hickmann contou sobre os impactos da repercussão do caso. "Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede respeito nesse momento", finalizaram.

Quem vai interpretar a Ana Hickmann pedindo para o Lindemberg dar tchauzinho pra câmera da Record pela janela? #linhadiretapic.twitter.com/IWhVkGjsb5 — jupa (@whoisjupa) May 5, 2023

Pedro Bial é o apresentador do Linha Direta

O jornalista Pedro Bial (64) é o apresentador da nova versão do aclamado programa “Linha Direta”, que voltou ao ar nesta semana. O programa “Linha Direta” foi originalmente transmitido durante os anos de 1990 e 2007, às quartas-feiras. O comando da produção foi de Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles.

O programa foi inspirado em algumas produções de sucesso dos Estados Unidos, como “Yesterday, Today and Tomorrow” e “The Unsolved Mysteries”. Os programas apresentavam casos de polícia, com uma cobertura jornalística especial, mostrando os crimes, o processo de investigação e sua reconstituição baseada em depoimentos dados pelas testemunhas.

Além disso, os telespectadores podiam sugerir casos, fazendo com que a equipe de reportagem viajasse pelo Brasil todo produzindo matérias e procurando pautas para o “Linha Direta”.