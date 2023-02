Ana Furtado comete erro e é duramente criticada em estreia fora da Globo

Ana Furtado errou pronome de cantora trans durante a apresentação do Grammy e o público não poupou críticas

Ana Furtado (49) deixou a Globo após 26 anos e estreou em seu novo trabalho na TNT, comandando a apresentação do prêmio musical de maior prestígio mundial, o Grammy, no último domingo, 05. Mas a apresentadora, que ganhou o cargo de 'embaixadora das premiações', acabou derrapando ao vivo ao usar um pronome incorreto e recebeu inúmeras críticas do público.

Na ocasião, Ana comentava o prêmio e se referiu a cantora alemã Kim Petras (30), que se tornou a primeira mulher transsexual a ganhar um gramofone, como “ele”, logo após um discurso sobre a importância da representatividade em uma premiação de alto escalação: “Ele, digo, ela”, disse a apresentadora que se corrigiu rapidamente.

Na internet, os fãs da artista e a comunidade LGBT acusaram Ana de cometer transfobia: “Se a Ana Furtado não soubesse que ela é uma pessoa trans eu DUVIDO que ela erraria os pronomes. Mas é sempre assim né, quando ficam sabendo sobre nossa transgeneridade de repente fica tão confuso", criticou uma espectadora. “Tenha a santa paciência, querida. Tu não errou o pronome de UMA pessoa cis a apresentação inteira e, daí, na PRIMEIRA PESSOA TRANS, tu erra? Isso tem nome e vocês sabem bem.”, disse outra.

Ana Furtado fala sobre sua nova jornada profissional

De emprego novo! Ana Furtado saiu da Globo no fim de janeiro, e logo, já assinou contrato com a TNT para apresentar as premiações internacionais, exibidas pela emissora. A apresentadora compartilhou a novidade pelas redes sociais e falou sobre a nova fase.

“Olá! Eu sou Ana Furtado, apresentadora, jornalista, atriz e agora embaixadora. Isso mesmo! Eu sou a embaixadora das premiações aqui na TNT! Isso significa que eu vou estar com vocês nas maiores premiações de música, filmes e séries do mundo! Sim, em todas as premiações da TNT! Eu estou pronta!”, revelou em um vídeo.