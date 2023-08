Ana Clara vai ter um programa ao vivo no GNT

Sucesso na Globo e Multishow, Ana Clara acaba de se tornar apresentadora também do GNT. Saiba qual é a atração!

A apresentadora Ana Clara acaba de dar mais um passo em sua carreira na TV. Nesta quarta-feira, 2, ela foi anunciada como apresentadora de um novo programa no GNT.

A atração se chama Panelaço Ao Vivo e será um programa de culinária exibido de segunda a sexta-feira que contará com dois convidados em cada episódios. Eles devem cozinhar juntos e também serão entrevistados por Ana Clara para contar histórias de suas vidas.

A nova atração deve estrear em outubro deste ano. Nos últimos anos, Ana Clara se destacou como apresentadora dos programas relacionados com o Big Brother Brasil. Ela comandou o Bate-Papo BBB, o Plantão BBB, o BBB – A Eliminação e também o No Limite – A Eliminação. Além disso, ela comandou a segunda temporada do reality Túnel do Amor, no Multishow.

Nas redes sociais, o diretor Boninho mostrou uma foto com Ana Clara e outras integrantes da equipe do novo programa do GNT durante uma reunião e comemorou o novo projeto. "Projeto novo do @gnt nasceu! Panelaço ao vivo!!! Vamos nos divertir muito, estreia em outubro!!!! Bater um bom papo e cozinhar ao vivo com dois convidados muitos especiais. De segunda a sexta!!! Gente boa, boa comida, papo gostoso", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

ANA CLARA FALA SOBRE NOVO NAMORO

Discreta quando o assunto é sua vida privada, Ana Clara revelou o motivo para ter demorado para revelar que está namorando com Bruno Tumolli desde o ano passado. Em coletiva de imprensa, ela foi questionada se o namoro seria uma jogada de marketing para lançar o seu novo projeto, mas ela logo desmentiu os boatos.

“Não, na verdade.. o túnel, realmente, é um programa que chegou na minha vida desde o ano passado. E calhou, de eu revelar que estou em um relacionamento… Muita gente me perguntou: ‘Ah você vai apresentar o túnel e nunca esteve em um relacionamento’, na verdade, eu já estava em um relacionamento. Não tem nada haver com o programa, eu fiz uma brincadeira quando resolvi postar nas minhas redes sociais, de linkar o perfil como se fosse do meu namorado", disse ela.

"Mas eu sei que as pessoas são fofoqueiras e iriam clicar, e como ele é uma pessoa que não é da mídia e não tem interesse de se relacionar a esse mundo. Então eu pensei ‘Já que vão clicar mesmo, pois bem, cliquem em um perfil que não é o dele e vai tá lá o nome do meu programa maravilhoso. Não vai ter nada pra provocar, vai ter que fofocar do túnel”, contou.