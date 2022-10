Almir Sater revela que recusou par romântico com Isabel Teixeira e diz o motivo

Almir Sater surpreende ao contar que não aceitou fazer cenas românticas com a atriz Isabel Texeira: 'Não dá'

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 09h11

O cantor Almir Sater participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e revelou uma curiosidade sobre a possibilidade de atuar ao lado da atriz Isabel Teixeira, que interpretou a Maria Bruaca no remake de Pantanal, da Globo. Ele contou que recusou um convite para ser par romântico dela em um trabalho.

O motivo dado por ele é porque conhece a atriz desde que ela era criança e não iria se sentir confortável em beijá-la em cena. “O pessoal queria que eu ficasse beijando ela, não dava. Que eu fizesse par com ela, não dá”, disse ele. E ela completou: “A gente está na amizade sincera. Amizade sincera desde sempre”.

Então, Huck disse: “Ele frequenta a sua casa desde que você é toco de gente?”. E Isabel confirmou: “Desde pequenininha”. Almir Sater é um parceiro musical do pai dela, o cantor Renato Teixeira.

Murilo Benício chora com homenagem de Isabel Teixeira

No programa Mais Você, da Globo, Murilo Benício não segurou as lágrimas ao ouvir um depoimento da atriz Isabel Teixeira. Na declaração, Isabel elogiou a parceria deles na novela Pantanal. "Murilo, você é um grande parceiro, um grande amigo. Eu prometi que eu não ia chorar. Você é um grande diretor e espero que as pessoas vão ao cinema ver você. Você tem um olhar de puro amor e isso as pessoas vão ver e vão reconhecer. Foi isso que você fez comigo, aprendi muito com você e quero aprender muito mais. Um beijo grande no teu coração", disse ela.

Logo depois, Murilo apareceu enxugando as lágrimas dos olhos e agradeceu pelo carinho dela. “É um encontro. A gente trabalha com pessoas maravihosas. É um encontro raríssimo. Aproveita porque o que a gente está vivendo dificilmente vai acontecer de novo, esse grau de sucesso, grau de pessoas se curtindo. E no meio disso acontece um encontro, é um entendimento. A gente morria de rir, a gente ficava rindo e na hora do gravar tinha uma concentração já estabelecida. A gente brincava com o microfone, era uma palhaçada, foi um encontro. Eu fico mais feliz ainda do meu encontro com ela. Foi o encontro dela com o Brasil. Essa atriz estava ai, a gente não tinha o privilégio de ver, ela tem uma carreira de teatro e a gente recebe esse presente que é Isabel Teixeira”, disse ele.

