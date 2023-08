Alice Wegmann fala sobre abuso: ''As feridas tão muito abertas ainda''

Em participação no 'Encontro', atriz Alice Wegmann volta a comentar que sofreu abuso e ressalta importância de falar sobre o assunto

A atriz Alice Wegmann foi uma das convidadas do programa Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira, 15, e falou sobre o novo projeto Justiça 2. Na série do Globoplay, criada e escrita por Manuela Dias, a artista interpreta a personagem Carolina, vítima de assédio sexual.

Nas redes sociais, Wegmann havia comentado que também já foi vítima de abuso."A gente tem falado cada vez mais sobre abusos, assédio, estupros, que acontecem com uma frequência muito grande no Brasil. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, expor esse tipo de situação", disse na atração da Globo.

Durante a participação, ela falou sobre o motivo de ter contado. "Esse meu relato nas redes sociais, eu abri isso justamente por saber que muitas das minhas amigas já passaram por isso, acho que a grande maioria, infelizmente".

Ela reforçou que muitas mulheres não denunciam o abuso sofrido por vergonha e culpa. Além disso, afirmou que é importante falar sobre o tema para conseguir se curar. "Eu sinto que a gente ainda tem muita dificuldade de assumir porque a vergonha é muito grande. A gente sente culpa sobre uma coisa que a gente não tem. As feridas tão muito abertas ainda. Então quanto mais a gente fala, mais a gente vai se curando".

Na publicação em seu perfil no Instagram, no dia 15 de julho, Alice comentou sobre o abuso. "Carolina me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos, a história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país. A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri", escreveu a atriz.

