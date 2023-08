Ali Kamel deixará comando do Jornalismo da Rede Globo; entenda as mudanças!

O atual diretor-geral de Jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel, deixará o cargo em breve e já tem um sucessor anunciado

Nesta terça-feira, 29, foi anunciado que Ali Kamel deixará o cargo de direção do Jornalismo da Rede Globo. O jornalista se despedirá da direção do Jornalismo após 14 anos, em dezembro deste ano. Tanto Ali, quanto o diretor-presidente da Globo, Roberto Marinho, se manifestaram publicamente sobre as mudanças.

Com sua saída, Ali será coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, uma nova função criada por Marinho no grupo Globo. Após a saída da Kamel, quem assume o Jornalismo da Globo é Ricardo Villela. O sucessor já é diretor-executivo do Jornalismo da Globo.

A mudança vem a tempo de atender o desejo de Kamel de sair de funções executivas e atividades diárias. O jornalista e sociólogo está a 34 anos do Grupo Globo, sendo 22 deles na emissora Globo e em posição de liderança.

Já Villela chegou à Globo em 2005 e já foi editor de política, editor-executivo e editor-chefe do Jornal da Globo. Ele também já coordenou o Jornal Nacional, e faz dois anos que está na posição de diretor executivo do Jornalismo.

Quem assumirá a direção executiva no lugar de Villela é o atual diretor do canal GloboNews, Miguel Athayde. E Vinícius Menezes, que é diretor regional do Jornalismo no Rio de Janeiro, irá assumir o comando da GloboNews.

“Ao Ali, nunca faltou entusiasmo pela profissão. Seu grau de comprometimento e dedicação sempre foi extremo, sua lista de realizações, enorme. Era natural que chegasse o dia em que desejasse mais tempo para outras atividades”, escreveu Roberto Marinho em carta divulgada para a imprensa.

Em sua carta, Ali Kamel começava relembrando sua carreira na Globo: “Vivi tudo e ainda vivo com a postura daquele estagiário de 41 anos atrás: com curiosidade, empolgação, vontade de aprender e de acertar. E, talvez o mais importante, com a humildade de saber que o jornalismo é uma atividade coletiva, ninguém faz nada sozinho: o resultado do nosso trabalho será sempre melhor se muitos dele participarem”.

O jornalista ainda comentou sobre a decisão de se afastar de atividades diárias, e disse que a vontade de ter tempo livre com as enteadas Alice e Sofia e a esposa Patrícia Kogut pesou na decisão: “No ano passado, ao completar 40 anos de profissão, decidi conversar com João Roberto Marinho, presidente do Conselho de Administração e do Conselho Editorial do Grupo Globo. Foi no dia 26 de julho – guardo a data porque foi um passo importante na minha vida, claro. Em seguida, conversei também com Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, com quem tenho tido o prazer de trabalhar desde que ele assumiu a posição. Eu disse a ambos a verdade: depois de muita reflexão, concluí que tinha chegado o momento de deixar as minhas atividades diárias que exerci e ainda exerço com grande entusiasmo”.

Por fim, Ali ainda anunciou a data que sairá de sua posição no Jornalismo e ainda elogiou os sucessores: “Fico com vocês até 31 de dezembro com o mesmo entusiasmo de sempre. Depois, assumem Villela e Miguel, Vinícius e Sternick, esses craques, profissionais impecáveis, altamente preparados e que vocês conhecem tão bem”.

Que situação!

Quem foi assistir o “Encontro” desta manhã se surpreendeu com uma situação inusitada. A campeã do BBB 20 e médica, Thelma Assis, estava finalizando o programa “Bem Estar” e foi fazer um link para o programa apresentado por Patrícia Poeta.

Porém, o link não deu certo e ao invés do início do “Encontro”, os comerciais rodaram. Após esses problemas, Patrícia chegou ao estúdio e revelou que as coisas não saíram como planejado. "Estávamos nós tomando um cafezinho lá fora, achando que vocês estavam ouvindo a gente, mas não aconteceu. Sabe quem salvou? Thelminha", disse ela.